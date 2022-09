Il 29 e il 30 settembre con B2Cheese torna a Bergamo l’unica Fiera Nazionale (Di martedì 27 settembre 2022) Ai nastri di partenza la seconda edizione di B2Cheese, il salone Nazionale organizzato da Promoberg dedicato esclusivamente agli operatori della filiera lattiero-casearia, in programma alla Fiera di Bergamo giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022 (orari: 9.30 – 18.30). Consolidato il format vincente, che abbina alla ricca parte espositiva (6.500 metri quadrati; un centinaio di realtà tra le più importanti imprese italiane del settore, consorzi di tutela e una qualificata presenza di operatori stranieri), un nutrito calendario di eventi collaterali, tra cui spiccano numerosi convegni e workshop di scena al Centro Congressi della Fiera di Bergamo (https://B2Cheese.it/convegni-workshop-2022/). Dopo l’ottimo debutto nel 2019, con l’arrivo in città di oltre ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 settembre 2022) Ai nastri di partenza la seconda edizione di, il saloneorganizzato da Promoberg dedicato esclusivamente agli operatori della filiera lattiero-casearia, in programma alladigiovedì 29 e venerdì 302022 (orari: 9.30 – 18.30). Consolidato il format vincente, che abbina alla ricca parte espositiva (6.500 metri quadrati; un centinaio di realtà tra le più importanti imprese italiane del settore, consorzi di tutela e una qualificata presenza di operatori stranieri), un nutrito calendario di eventi collaterali, tra cui spiccano numerosi convegni e workshop di scena al Centro Congressi delladi(https://.it/convegni-workshop-2022/). Dopo l’ottimo debutto nel 2019, con l’arrivo in città di oltre ...

fanpage : Alle 01:14 ora italiana di martedì 27 settembre la NASA ha fatto schiantare con la sonda #DART contro l'asteroide D… - Radio3tweet : Ho scelto di fare giornalismo non dietro a una scrivania, diceva, ma in mezzo alla gente, con un microfono in pugno… - NicolaPorro : ?? Repubblica che se la prende con Salvini, l’inciviltà degli studenti anti-Meloni e la farsa del toto-ministri. Que… - eriketten : RT @cislscuola: Le elezioni del 25 settembre ci consegnano un nuovo Parlamento e una nuova maggioranza. Nella rubrica “Facciamo il Punto”,… - cocchi2a : RT @PMO_W: Un minimo di background sul #NS2, reso inservibile da un sabotaggio lunedì. La realizzazione era stata bloccata da TRUMP con san… -