Il 27 settembre si celebra la Giornata mondiale del turismo (Di martedì 27 settembre 2022) , istituita dall’Organizzazione mondiale del turismo proprio per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’origine della Giornata mondiale del turismo Il 27 settembre viene considerata la Giornata per celebrare il turismo, proprio perché coincide con l’anniversario dell’adozione degli Statuti dell’Organizzazione mondiale del turismo. Il decimo anniversario dell’UNWTO è avvenuta proprio il 27 settembre 1970. Negli anni successivi l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di dare una svolta a questa ricorrenza, incoraggiando il turismo come un mezzo di promozione dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà. Tradizionalmente il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 settembre 2022) , istituita dall’Organizzazionedelproprio per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’origine delladelIl 27viene considerata laperre il, proprio perché coincide con l’anniversario dell’adozione degli Statuti dell’Organizzazionedel. Il decimo anniversario dell’UNWTO è avvenuta proprio il 271970. Negli anni successivi l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di dare una svolta a questa ricorrenza, incoraggiando ilcome un mezzo di promozione dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà. Tradizionalmente il ...

Lo_Scoglionato : RT @AndreaMarano11: Prima città in tutta l'Europa occupata a liberarsi dalle truppe naziste Napoli ogni anno celebra le sue Quattro Giornat… - gabri1903 : RT @AndreaMarano11: Prima città in tutta l'Europa occupata a liberarsi dalle truppe naziste Napoli ogni anno celebra le sue Quattro Giornat… - maresca_franco : RT @AndreaMarano11: Prima città in tutta l'Europa occupata a liberarsi dalle truppe naziste Napoli ogni anno celebra le sue Quattro Giornat… - MARCOTOMBESI2 : RT @AndreaMarano11: Prima città in tutta l'Europa occupata a liberarsi dalle truppe naziste Napoli ogni anno celebra le sue Quattro Giornat… - vincenzolambia4 : RT @AndreaMarano11: Prima città in tutta l'Europa occupata a liberarsi dalle truppe naziste Napoli ogni anno celebra le sue Quattro Giornat… -