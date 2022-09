I look di Giorgia Meloni: da leader di Fratelli d’Italia a prima donna Premier (Di martedì 27 settembre 2022) Life&People.it I look di Giorgia Meloni si sono adeguati al suo stile di comunicazione e al messaggio che la leader di Fratelli d’Italia voleva veicolare, scelta consapevole che ne ha modificato anche l’armadio. La prima donna Premier in marcia verso Palazzo Chigi ha messo da parte vestiti, borse e accessori costosi per avvicinarsi al popolo e all’elettorato e conquistare il consenso più ampio possibile. Dai tailleur al casual: la politica si esercita con gli abiti Quindi i tailleur di un tempo si trasformano in pantaloni larghi, casacche morbide dai colori pastello fino a quelli più accesi. Ai piedi ama le sneaker, bandite le borse di lusso: Calvin Klein e Louis Vuitton che indossava in passato le erano costate moltissime ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 27 settembre 2022) Life&People.it Idisi sono adeguati al suo stile di comunicazione e al messaggio che ladivoleva veicolare, scelta consapevole che ne ha modificato anche l’armadio. Lain marcia verso Palazzo Chigi ha messo da parte vestiti, borse e accessori costosi per avvicinarsi al popolo e all’elettorato e conquistare il consenso più ampio possibile. Dai tailleur al casual: la politica si esercita con gli abiti Quindi i tailleur di un tempo si trasformano in pantaloni larghi, casacche morbide dai colori pastello fino a quelli più accesi. Ai piedi ama le sneaker, bandite le borse di lusso: Calvin Klein e Louis Vuitton che indossava in passato le erano costate moltissime ...

