I filorussi esultano per la vittoria ai referendum farsa in Donbass | «Il 93% vuole l’annessione alla Russia» L’Onu | «Illegali»

(Di martedì 27 settembre 2022) Le autorità filorusse nella regione di Zaporizhzhia, nel Sud dell’Ucraina, hanno annunciato che dopo la fine dello spoglio delle schede, il 93,11 per cento dei votanti si sarebbe espresso a favore del, sottolineando che si tratterebbe però di un risultato preliminare. Il voto nelle quattro regioni ucraine occupate dall’esercito di Mosca (Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Cherson) è stato definito «illegittimo» da Kiev e dai Paesi occidentali, mentre il capo degli Affari Politici del, Rosemary DiCarlo, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza ha dichiarato che i«si sono svolti durante un conflitto armato attivo, in aree sotto il controllo di Mosca, al di fuori del quadro giuridico e costituzionale dell’Ucraina» e dunque «non possono essere definiti ...

Open

Le autorità filorusse nella regione di Zaporizhzhia , nel Sud dell'Ucraina, hanno annunciato che dopo la fine dello spoglio delle schede, il 93,11 per cento dei votanti si sarebbe espresso a favore ...... ex leader militare dei separatisti a Donetsk caduto in disgrazia, ieri sul suo canale Telegram ha scritto una lunga analisi per spiegare "perché perderemo", nel senso: perché perderemo noiMosca libera 215 militari che avevano difeso l'Azofstal in cambio di 55 prigionieri fra cui l'oligarca amico intimo di Putin. Domani al via referendum farsa promossi nei territori filorussi ucraini ...La controffensiva dell’Esercito ucraino ha rotto la prima linea di difesa russa nel sud est del Paese, costringendo le forze armate di Mosca a ...