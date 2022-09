“I favolosi anni '60 e '70 a Milano” in mostra a Roma (Di martedì 27 settembre 2022) Roma (ITALPRESS) – Una grande mostra dedicata alla straordinaria stagione dell'arte a Milano tra gli anni Sessanta e Settanta del Ventesimo secolo, un momento di splendido fervore che ha dato vita a una vera e propria rivoluzione delle visioni e delle forme espressive in cui l'opera d'arte si è trasformata radicalmente nel suo assetto teorico e nella sua natura fisica. “I favolosi anni '60 e '70 a Milano” sarà aperta al pubblico dal 28 settembre al 20 novembre 2022 all'Auditorium della Conciliazione a Roma. La mostra, a cura di Lorenzo e Enrico Lombardi, è promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta da Emmanuele F. M. Emanuele, e realizzata da Poema in collaborazione con l'Auditorium Conciliazione, vedrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022)(ITALPRESS) – Una grandededicata alla straordinaria stagione dell'arte atra gliSessanta e Settanta del Ventesimo secolo, un momento di splendido fervore che ha dato vita a una vera e propria rivoluzione delle visioni e delle forme espressive in cui l'opera d'arte si è trasformata radicalmente nel suo assetto teorico e nella sua natura fisica. “I'60 e '70 a” sarà aperta al pubblico dal 28 settembre al 20 novembre 2022 all'Auditorium della Conciliazione a. La, a cura di Lorenzo e Enrico Lombardi, è promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta da Emmanuele F. M. Emanuele, e realizzata da Poema in collaborazione con l'Auditorium Conciliazione, vedrà ...

