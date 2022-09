I due grandi malati, Pd e Lega: i Dem crollati rispetto al 2008, il Carroccio perde 3,2 milioni di voti dal 2018 (Di martedì 27 settembre 2022) Destra e sinistra sono opposte in apparenza, ma sotto la superficie vivono entrambi una crisi profonda che viene da lontano Leggi su lastampa (Di martedì 27 settembre 2022) Destra e sinistra sono opposte in apparenza, ma sotto la superficie vivono entrambi una crisi profonda che viene da lontano

OfficialASRoma : ?? Due grandi sfide all'Olimpico! ?? ?? E i biglietti sono già in vendita! ??? #ASRoma - berlusconi : Il Ponte sullo stretto fa parte di una delle grandi direttrici di traffico europee che attraversa l’Italia. Per du… - LaStampa : I due grandi malati, Pd e Lega: i Dem crollati rispetto al 2008, il Carroccio perde 3,2 milioni di voti dal 2018 - AmbCina : #Cina e #UE, in quanto due grandi forze in un mondo multipolare, dovrebbero assumersi le dovute responsabilità, rim… - 280569Ruitor : RT @Fabry0222: Di Battista a Di Maio: “Gli consiglio di studiare e di vivere la vita reale”. I due ex grandi amici si lanciano insulti e od… -