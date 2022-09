I consigli dell’esperta del risparmio | Così salvate 1000 euro all’anno

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 27 settembre 2022) Negli ultimi anni, tra pandemia e adesso grave crisi economica, ilè diventato un must nelle case degli italiani. I meno adepti a quest’arte sono spesso i più giovani, cresciuti nell’era del consumismo. Eppure anche tra i giovani c’è chi pensa a mettere da parte i propri risparmi: questa giovane TikToker ha condiviso sul web i suoi segreti. La ragazza si chiama Katie Yvonne e sul suo profilo TikTok @katiedoeslife ha spiegato come fa a mettere da parte 1.000 dollari, su un salario annuale di soli 4.000 dollari. I problemi finanziari vissuti dalla sua famiglia quando lei era molto piccola l’hanno resa più determinata che mai a non ripetere l’accaduto. Katie ha ammesso che, durante l’università, spendeva tantissimo; 720 dollarisoltanto per il caffè al bar. Adesso ha capito come gestire le ...