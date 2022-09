House of the Dragon perde un altro pezzo del team creativo dopo l’addio dello showrunner (Di martedì 27 settembre 2022) . Come annuncia Deadline, la produttrice esecutiva Jocelyn Diaz non tornerà per la seconda stagione della serie HBO. Secondo le fonti, la Diaz aveva un contratto che la legava alla produzione per un anno, lasciando l’opzione aperta per un altro, che non è stato poi confermato. L’annuncio arriva dopo l’addio del co-showrunner e produttore esecutivo Miguel Sapochnik; il ruolo di unico showrunner quindi spetterà al collega Ryan Condal, il quale continuando a lavorare a stretto contatto con il co-creatore della serie/produttore esecutivo George RR Martin. Secondo le fonti, Condal sta rinforzando la sua squadra. Tra i nuovi ingressi c’è Alan Taylor, un produttore esecutivo veterano che conosce molto bene il mondo de Il Trono di Spade, e per House of the Dragon ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022) . Come annuncia Deadline, la produttrice esecutiva Jocelyn Diaz non tornerà per la seconda stagione della serie HBO. Secondo le fonti, la Diaz aveva un contratto che la legava alla produzione per un anno, lasciando l’opzione aperta per un, che non è stato poi confermato. L’annuncio arrivadel co-e produttore esecutivo Miguel Sapochnik; il ruolo di unicoquindi spetterà al collega Ryan Condal, il quale continuando a lavorare a stretto contatto con il co-creatore della serie/produttore esecutivo George RR Martin. Secondo le fonti, Condal sta rinforzando la sua squadra. Tra i nuovi ingressi c’è Alan Taylor, un produttore esecutivo veterano che conosce molto bene il mondo de Il Trono di Spade, e perof the...

tuttopuntotv : Morti inaspettate in House of the Dragon: ecco il motivo #HouseoftheDragon #Iltronodispade #Sky #Now - Simylunamylove : RT @CinziaNovelli2: ?? in the house ?????? #basciagoni conoscersi.. abbattere quei muri ...andare contro tutti e tutto.. è stato il risvolto… - TizianiLucia : RT @CinziaNovelli2: ?? in the house ?????? #basciagoni conoscersi.. abbattere quei muri ...andare contro tutti e tutto.. è stato il risvolto… - TheBasciagoni : RT @CinziaNovelli2: ?? in the house ?????? #basciagoni conoscersi.. abbattere quei muri ...andare contro tutti e tutto.. è stato il risvolto… - CinziaNovelli2 : ?? in the house ?????? #basciagoni conoscersi.. abbattere quei muri ...andare contro tutti e tutto.. è stato il risvo… -