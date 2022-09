Hola Lola Production presenta “Quiero Verte” | il nuovo singolo fuori dal 30 settembre

(Di martedì 27 settembre 2022) Da venerdì 302022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “”, ildi. “” è un brano che nasce dall’unione degli stili dei due produttori, Marcelo e Oliver, e la fusione fra le rime dello stile rap urbano callejero (=di strada) con una leggera linea melodica di Yoyo e le melodie del pop-rapper napoletano Maldito. Non è un caso che ilesca a fineè considerato il mese dei cambiamenti e dei saluti ai caldi pomeriggi estivi, ai momenti e alle esperienze in compagnia di nuove o vecchie conoscenze, ai freschi drink lungo mare, a quelle ...

... ci è sorta spontanea l'idea di diventare artisti di noi stessi, cominciando così a far uscire produzioni tutte stampate con marchio'. Biografia Marcelo Araya, nato in Cile il 10.05.1972, e ...