"Ho capito cosa farà nel pomeriggio". Sfregio a Barbara D'Urso: chi la stronca, così | Guarda (Di martedì 27 settembre 2022) Nino Frassica torna a parlare. E nel corso di una lunga intervista a Libero parla anche di Barbara d'Urso, tornata in tv a settembre con il suo inossidabile pomeriggio5. “Ho capito come riempirà i pomeriggi questo inverno”, dice l'attore che è nel cast fisso di Fabio Fazio da molti anni. "Ho sentito che è tornato Mark Caltagirone, ce lo ritroveremo quest'inverno a riempire i pomeriggi di questo inverno Barbara D'Urso", tuona Frassica. E il riferimento, senza dubbio, è legato alle dinamiche del Gf vip dove c'è anche Pamela Prati. Poi Frassica, senza freni, parla anche di Francesco Totti. “Sarebbe bastato Francesco per fare il boom di vendite e invece si aggiunta pure Ilary”, dice. La carriera del grande Nino Frassica è piena di successi: dai tempi dei programmi con Renzo Arbore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Nino Frassica torna a parlare. E nel corso di una lunga intervista a Libero parla anche did', tornata in tv a settembre con il suo inossidabile5. “Hocome riempirà i pomeriggi questo inverno”, dice l'attore che è nel cast fisso di Fabio Fazio da molti anni. "Ho sentito che è tornato Mark Caltagirone, ce lo ritroveremo quest'inverno a riempire i pomeriggi di questo invernoD'", tuona Frassica. E il riferimento, senza dubbio, è legato alle dinamiche del Gf vip dove c'è anche Pamela Prati. Poi Frassica, senza freni, parla anche di Francesco Totti. “Sarebbe bastato Francesco per fare il boom di vendite e invece si aggiunta pure Ilary”, dice. La carriera del grande Nino Frassica è piena di successi: dai tempi dei programmi con Renzo Arbore ...

ladyonorato : Dopo le minacce della #VonDerLeyen e le manovre per abolire del tutto la sovranità dei Paesi membri togliendo loro… - marco_disca : RT @boni_castellane: Capito a cosa servono le presenze sui media della Cucchi? - mauri48aho : RT @MinutemanItaly: Questo ormai il sentiment standard dei commentatori tedeschi qui su Twitter. Non sono cojoni come gran parte di noi ita… - suitetti : RT @MinutemanItaly: Questo ormai il sentiment standard dei commentatori tedeschi qui su Twitter. Non sono cojoni come gran parte di noi ita… - Lorenzxo2 : RT @MinutemanItaly: Questo ormai il sentiment standard dei commentatori tedeschi qui su Twitter. Non sono cojoni come gran parte di noi ita… -