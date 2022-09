Highlights e gol Svizzera-Repubblica Ceca 2-1, Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di martedì 27 settembre 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Svizzera-Repubblica Ceca 2-1, match valido per la sesta ed ultima giornata della Nations League 2022/2023. La gara ha lo scossone alla mezz’ora, quando la Svizzera ne mette due in due minuti: gol di Freuler ed Embolo. Risponde Schick al minuto 45?, ma non basta. Nel secondo tempo Soucek sbaglia anche un rigore. Di seguito il VIDEO con gli Highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Ilcon glie i gol di2-1, match valido per la sesta ed ultima giornata della. La gara ha lo scossone alla mezz’ora, quando lane mette due in due minuti: gol di Freuler ed Embolo. Risponde Schick al minuto 45?, ma non basta. Nel secondo tempo Soucek sbaglia anche un rigore. Di seguito ilcon gli. SportFace.

MontecatiniAD : HIGHLIGHTS di MONTECATINI - CAPEZZANO: Gol ed occasioni a pioggia nella prima di campi... - La7tv : #La7calcio Rivedi subito tutti i gol della 4^ giornata della Serie A Femminile TIM - Dicta87265485 : Appena visto gli highlights di #UngheriaItalia, tre considerazioni: 1. Sul primo gol in SerieA avrebbero fischiato… - sportli26181512 : Ungheria-Italia 0-2: video, gol e highlights: Colpo di coda dell’Italia che bissa il successo contro l’Inghilterra… - ParmaLiveTweet : Gli highlights di oggi - Evacuo a PL, Man in gol in Nazionale. Pecchia scopre Hainaut -