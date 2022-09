Guido Crosetto | «Con Meloni premier sarà il governo dei migliori I ministri? Niente spartizione»

Leggi su open.online

(Di martedì 27 settembre 2022) «Se qualcuno pensa di fare il nuovo esecutivo con in mano il manuale Cencelli o piantando bandierine di partito su sedie e seggiole, sbaglia di grosso. Ilcostruito scegliendo leenergie italiane». Nell’intervista che rilascia oggi al Messaggero il co-fondatore di Fratelli d’Italiaprende impegni ben precisi sul nuovo esecutivo e sui. E garantisce: «Rispetteremo tutti gli impegni e con noi i conti pubblici saranno al sicuro. Di tempo non ce n’è, bisogna partire a testa bassa pensando alla responsabilità di guidare il Paese. Ad esempio c’è una legge di bilancio da fare e che va presentata alle Ue entro il 16 ottobre. Se non lo fa l’attuale, cosa che mi pare Draghi non sia intenzionato a fare, ...