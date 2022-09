Guerra in Ucraina | tutto quello che occorre sapere in diretta

riotta : L'accanimento contro @luigidimaio , un buon ministro degli Esteri durante la guerra #Ucraina, da parte di tanti suo… - _Nico_Piro_ : #27settembre con la chiamata dei riservisti la guerra arriva in Russia. Sin'ora quello in Ucraina era un conflitto… - martaottaviani : #Russia sta mandando in guerra soldati allo sbaraglio senza nemmeno addestrarli. Chissà cosa ne pensano due 'sapien… - lucio_luccio : RT @Lukyluke311: Il documento della RAND Corporation, pubblicato da Nya Dagbladet, datato gennaio di quest'anno e intitolato “Weakening Ger… - Max_Milano68 : @Betty36174919 @MarcoRizzoPC Ma poi che risposta vuoi che diano alla domanda stupida “sei favorevole alla guerra?!?… -

Secondo l'ambasciatore, è proprio la "concentrazione verticale del potere" ad aver portato allain. Dallo scoppio del conflitto, il Cremlino ha approvato nuove leggi sui media e sulla ......generale della Nato Jens Stoltenberg aveva parlato di "referendum farsa" che " non hanno alcuna legittimità e non cambiano la natura delladi aggressione della Russia contro l'. Questa ...Meta ha bloccato due reti di account, pagine e gruppi utilizzati per diffondere fake news sugli Stati Uniti e la guerra in Ucraina in diversi paesi.Scricchiola la tenuta dell'ordine in Russia dopo la decisione di Putin di portare a termine la sua «operazione militare speciale» - attualmente in stallo - mobilitando ...