Guerra fredda tra Russia e Giappone: l'arresto eccellente scatena le proteste (Di martedì 27 settembre 2022) Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha reso noto di aver sottoposto agli arresti, e dichiarato formalmente «persona non grata», Tatsunori Motoki, console Giapponese a Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo. Il diplomatico, di cui si attende a breve l'espulsione, è accusato dalle autorità russe di aver ottenuto informazioni illegalmente dietro corruzione in denaro. I servizi segreti russi accusano Tatsunori di essere stato «fermato in flagrante mentre riceveva, in cambio di ricompensa in denaro, informazioni a distribuzione limitata relative ad aspetti attuali della cooperazione della Russia con uno dei Paesi della regione dell'Asia-Pacifico e all'impatto della politica di sanzioni occidentali sulla situazione economica a Primorsky Krai. È stata presentata protesta formale al Giappone tramite canali diplomatici e che ...

