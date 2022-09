“Guardare i Mondiali da casa sarà dura”: la frustrazione del ct Mancini dopo le due vittorie in Nations League (Di martedì 27 settembre 2022) Dicembre sarà un mese difficile per Mancini e per tutti gli azzurri. Guardare in televisione i loro colleghi affrontarsi nei Mondiali del Qatar sarà dura. Un rammarico che aumenta dopo aver dimostrato in questo settembre che l’Italia tra le grandi del mondo ci poteva stare eccome. Grazie alla vittoria per 2-0 del 26 settembre in casa dell’Ungheria, la Nazionale raggiunge la Final Four della Nations League. “Molto bene per i primi 70 minuti, gli ultimi 20 però non mi sono piaciuti. Sono contento, ma nel finale ci siamo fatti schiacciare, dovevamo controllare meglio la partita”, ha dichiarato Mancini nel post partita. Il ct però non riesce a nascondere la frustrazione per la mancata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Dicembreun mese difficile pere per tutti gli azzurri.in televisione i loro colleghi affrontarsi neidel Qatar. Un rammarico che aumentaaver dimostrato in questo settembre che l’Italia tra le grandi del mondo ci poteva stare eccome. Grazie alla vittoria per 2-0 del 26 settembre indell’Ungheria, la Nazionale raggiunge la Final Four della. “Molto bene per i primi 70 minuti, gli ultimi 20 però non mi sono piaciuti. Sono contento, ma nel finale ci siamo fatti schiacciare, dovevamo controllare meglio la partita”, ha dichiaratonel post partita. Il ct però non riesce a nascondere laper la mancata ...

