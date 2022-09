Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: cos’è successo e video (Di martedì 27 settembre 2022) Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip si riferiscono alla puntata di lunedì 26 settembre. A seguire le ultimissime notizie sulla terza diretta del reality show di Alfonso Signorini, in onda in prima serata su Canale 5. Chi sono i concorrenti finiti al televoto nell’ultima puntata? Com’è andata tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino? Ecco il riassunto di quanto accaduto ieri sera e i video più importanti. Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip Si parte subito con l’affaire Elenoire Ferruzzi, che ha preso una bella “sbandata”, se così si può definire (Alfonso Signorini ha parlato in realtà di amore), per l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino. A scanso di equivoci, la fidanzata di Luca – Soraia – entra nella casa per ribadire ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 settembre 2022) Le ultimedalla casa delVip si riferiscono alla puntata di lunedì 26 settembre. A seguire le ultimissime notizie sulla terza diretta del reality show di Alfonso Signorini, in onda in prima serata su Canale 5. Chi sono i concorrenti finiti al televoto nell’ultima puntata? Com’è andata tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino? Ecco il riassunto di quanto accaduto ieri sera e ipiù importanti. LedelVip Si parte subito con l’affaire Elenoire Ferruzzi, che ha preso una bella “sbandata”, se così si può definire (Alfonso Signorini ha parlato in realtà di amore), per l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino. A scanso di equivoci, la fidanzata di Luca – Soraia – entra nella casa per ribadire ...

