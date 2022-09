Grande Fratello Vip 7, Orietta Berti chiede la parola: “Devo dire a questi signori che per venire qui ho lasciato perdere tre contratti” (Di martedì 27 settembre 2022) “Io Devo dire a questi signori che per venire da te ho lasciato perdere tre contratti, tre trasmissioni importanti. Ecco, questo lo Devo dire. Sono qui perché ti voglio bene e perché volevo fare un’esperienza nuova”. Così Orietta Berti durante la puntata del Grande Fratello Vip. Uno si potrebbe chiedere come mai la cantante abbia chiesto ad Alfonso signorini di poter fare questa dichiarazione. È presto detto: Dagospia ha tirato fuori le cifre intascate da Berti, circa 10 mila euro a puntate (e sappiamo che il Grande Fratello Vip ha un inizio certo ma una fine che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) “Ioche perda te hotre, tre trasmissioni importanti. Ecco, questo lo. Sono qui perché ti voglio bene e perché volevo fare un’esperienza nuova”. Cosìdurante la puntata delVip. Uno si potrebbere come mai la cantante abbia chiesto ad Alfonsoni di poter fare questa dichiarazione. È presto detto: Dagospia ha tirato fuori le cifre intascate da, circa 10 mila euro a puntate (e sappiamo che ilVip ha un inizio certo ma una fine che ...

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip 7, Orietta Berti chiede la parola: “Devo dire a questi signori che per venire qui ho lasciato p… - CarloF0554ti : Ora che il seggio se lo è assicurato, cosa trattiene la Dalla Chiesa dall'andare a fare la riserva al Grande Fratello VIP? -