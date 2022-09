Grande Fratello Vip 7: l’opinione di Chia sulla terza puntata (Di martedì 27 settembre 2022) Il Gf Vip è un programma incredibile, comunque. Tu non fai nemmeno a tempo ad esprimere un apprezzamento su un Vippone random che qualche ora dopo tocca rimangiarti tutto perché è successa la qualunque. Da “Oh mio Dio, adoro!” al metterci una croce sopra forevah con una velocità che manco Marcell Jacobs, proprio. E non parlo solo di Charlie Gnocchi, che dopo le euforiche esternazioni di ieri nell’apprendere i risultati delle elezioni politiche è finito dritto dritto nella mia lista nera, ma anche e soprattutto di Elenoire Ferruzzi, ovviamente. Mi incuriosiva molto un personaggio come lei nel cast. Ho ammirato la forza che ha avuto nell’affrontare una vita non facile come la sua. Avevo detto che c’era molto da imparare dal suo passato, e questo non me lo rimangio, perché per avere una tale rabbia deve aver attraversato davvero l’inferno. Però tutto questo non giustifica MINIMAMENTE la ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 settembre 2022) Il Gf Vip è un programma incredibile, comunque. Tu non fai nemmeno a tempo ad esprimere un apprezzamento su un Vippone random che qualche ora dopo tocca rimangiarti tutto perché è successa la qualunque. Da “Oh mio Dio, adoro!” al metterci una croce sopra forevah con una velocità che manco Marcell Jacobs, proprio. E non parlo solo di Charlie Gnocchi, che dopo le euforiche esternazioni di ieri nell’apprendere i risultati delle elezioni politiche è finito dritto dritto nella mia lista nera, ma anche e soprattutto di Elenoire Ferruzzi, ovviamente. Mi incuriosiva molto un personaggio come lei nel cast. Ho ammirato la forza che ha avuto nell’affrontare una vita non facile come la sua. Avevo detto che c’era molto da imparare dal suo passato, e questo non me lo rimangio, perché per avere una tale rabbia deve aver attraversato davvero l’inferno. Però tutto questo non giustifica MINIMAMENTE la ...

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - IsaeChia : Grande Fratello Vip 7: l’opinione di @Chiara_Bonati sulla terza puntata #GFVIP - AngeriMarinella : @ChiquitaBananaF Il grande fratello vip di questo anno non mi piace manca Soleil forza di idee -