Governo: Tajani, 'guardiamo alla qualità e non al Cencelli' (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) - "I rapporti di forza contano, ma noi dobbiamo guardare alla qualità e non al manuale Cencelli. Vogliamo essere parte del Governo soprattutto per il contributo di qualità che possiamo dare". Lo ha detto Antonio Tajani a Mattino Cinque. "Troppe cose non le posso fare. Siamo ancora agli inizi. Credo sia prudente non parlare di nomi. Farò ciò che riterrà opportuno Berlusconi, decideranno Meloni e il capo dello Stato. Io voglio fare bene il deputato", ha spiegato il coordinatore di FI a proposito di un suo coinvolgimento nel Governo o in ruoli istituzionali. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) - "I rapporti di forza contano, ma noi dobbiamo guardaree non al manuale. Vogliamo essere parte delsoprattutto per il contributo diche possiamo dare". Lo ha detto Antonioa Mattino Cinque. "Troppe cose non le posso fare. Siamo ancora agli inizi. Credo sia prudente non parlare di nomi. Farò ciò che riterrà opportuno Berlusconi, decideranno Meloni e il capo dello Stato. Io voglio fare bene il deputato", ha spiegato il coordinatore di FI a proposito di un suo coinvolgimento nelo in ruoli istituzionali.

