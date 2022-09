Governo, per Meloni subito grana Salvini (e Berlusconi) (Di martedì 27 settembre 2022) Nessuna conferenza stampa il giorno dopo la vittoria ma un pomeriggio per staccare la spina circondata dall’affetto della famiglia, in particolare della figlia Ginevra: dopo il trionfo elettorale, Giorgia Meloni, la candidata in pectore per Palazzo Chigi, ha scelto il low profile. Meloni sceglie low profile Nessuna riunione ufficiale, nè incontri con la stampa: la leader di Fdi “diserta” la conferenza stampa prevista al quartier generale del partito allestito in un hotel nel centro di Roma lasciando che a spiegare gli obiettivi del futuro Governo siano i due capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida insieme al responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli. Ventiquattrore di “relax” prima di immergersi in un faticosissimo lavoro che dovrà portare – nel giro di pochi giorni – alla scelta della squadra del prossimo esecutivo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 settembre 2022) Nessuna conferenza stampa il giorno dopo la vittoria ma un pomeriggio per staccare la spina circondata dall’affetto della famiglia, in particolare della figlia Ginevra: dopo il trionfo elettorale, Giorgia, la candidata in pectore per Palazzo Chigi, ha scelto il low profile.sceglie low profile Nessuna riunione ufficiale, nè incontri con la stampa: la leader di Fdi “diserta” la conferenza stampa prevista al quartier generale del partito allestito in un hotel nel centro di Roma lasciando che a spiegare gli obiettivi del futurosiano i due capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida insieme al responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli. Ventiquattrore di “relax” prima di immergersi in un faticosissimo lavoro che dovrà portare – nel giro di pochi giorni – alla scelta della squadra del prossimo esecutivo ...

FratellidItalia : ?? Un governo per unire gli italiani - matteosalvinimi : Grazie ai 2 milioni e mezzo di italiani che hanno scelto la Lega. Ora al lavoro per dare un governo forte e stabile… - AlexBazzaro : Basta Draghi, centrini e similari. Abbiamo 100 parlamentari, saremo al Governo. Meno tasse, meno immigrazione e sem… - GiampieroGross2 : RT @SabrySocial: L’amarezza per l’elezione al Senato della #Ronzulli è immensa. Non è persona apprezzata dall’elettorato di #FDI e #Lega F… - gatta_pantera : RT @ilgiornale: 'I risultati elettorali in Italia non lasciano ben sperare per il futuro del soccorso in mare'. Ancor prima dei risultati u… -