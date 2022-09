Governo Meloni? Il toto-nomi dei papabili ministri

(Di martedì 27 settembre 2022) L’Italia ha scelto Giorgiae la destra. In 9 anni il partito Fratelli d’Italia è passato dell’1,9% del 2013 al 26% di oggi. Adesso si apre il confronto con Lega (8,8%) e Forza Italia (8,2%) per la formazione del nuovo, che probabilmente sarà proprioa guidare. La leader del partito di maggioranza relativa ha già in testa idel nuovo esecutivo, dicono i suoi. E da ‘sgobbona’ come in tanti la descrivono, è al lavoro sul programma.ha avuto anche una telefonata con Mario Draghi, si apprende in ambienti parlamentari. Nella conversazione si sarebbe parlato anche delle prossime scadenze che riguardano le materie ecoche. A cominciare dalla nota di aggiornamento al Def, il Documento di ecoa e finanza, propedeutico alla legge di ...

L'Italia l'attende al varco, per capire quale sarà il volto della Meloni di governo dopo aver conosciuto quello di lotta. Se avrà i lineamenti più morbidi rappresentati dall'auspicio di Guido Crosetto. Con tutta probabilità nelle prossime settimane il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe conferire a Giorgia Meloni l'incarico di formare il nuovo governo. Comunque la si pensi politicamente, dovrebbe essere una bella notizia il fatto che per la prima volta, settantasei anni dopo il primo voto per le donne, una donna sarà presidente del Consiglio. «Sarò impegnato in prima persona nel governo», ha dichiarato Matteo Salvini nella conferenza stampa dopo le elezioni. La coalizione di centrodestra ha vinto, ma un risultato importante è stato ottenuto da Fratelli d'Italia. Non bisogna nascondere che il fatto che, a 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, il partito che rappresenta, in ogni caso, un elemento di continuità ideale con l'esperienza fascista, conquista il governo del Paese.