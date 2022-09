Governo, Cei: “La politica sia al servizio di tutti, a cominciare dai più deboli”. Gentiloni: “Il prossimo esecutivo onori gli impegni del Pnrr” (Di martedì 27 settembre 2022) Il presidente della Conferenza episcopale Zuppi fa un appello: “Dobbiamo registrare con preoccupazione il crescente astensionismo”. Il commissario Ue all’Economia si rivolge a chi ha vinto le elezioni. Fdi alle elezioni ha ottenuto quota 5,9 milioni di voti in più rispetto al 2018 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Il presidente della Conferenza episcopale Zuppi fa un appello: “Dobbiamo registrare con preoccupazione il crescente astensionismo”. Il commissario Ue all’Economia si rivolge a chi ha vinto le elezioni. Fdi alle elezioni ha ottenuto quota 5,9 milioni di voti in più rispetto al 2018 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

corona_tweet : RT @pleccese: Pedofilia, da Cei linee guida per tutela minori in scuole cattoliche ??Leggi di più su - pleccese : Pedofilia, da Cei linee guida per tutela minori in scuole cattoliche ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Pedofilia, da Cei linee guida per tutela minori in scuole cattoliche ??Leggi di più su -