Golf, Tiger Woods in campo con il figlio Charlie: “Papà mi ha detto di essere paziente” (Di martedì 27 settembre 2022) Ospite d’eccezione nell’ultimo round del Notah Begay III Junior Golf National Championship, dove Tiger Woods ha fatto da caddie al figlio Charlie. Il 13enne, dopo un primo giro non particolarmente positivo, ha beneficiato della presenza del padre sfoderando un parziale di 68 (-4) colpi, chiudendo al quarto posto. “Ho giocato in modo costante, Papà mi ha detto di essere paziente” ha detto Charlie. Da segnalare inoltre che il ragazzino, in occasione della buca 14, ha sfiorato un albatross. Dopo aver disputato in coppia il PNC Championship per due edizioni, la famiglia Woods torna ad essere protagonista su un campo da Golf. ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Ospite d’eccezione nell’ultimo round del Notah Begay III JuniorNational Championship, doveha fatto da caddie al. Il 13enne, dopo un primo giro non particolarmente positivo, ha beneficiato della presenza del padre sfoderando un parziale di 68 (-4) colpi, chiudendo al quarto posto. “Ho giocato in modo costante,mi hadi” ha. Da segnalare inoltre che il ragazzino, in occasione della buca 14, ha sfiorato un albatross. Dopo aver disputato in coppia il PNC Championship per due edizioni, la famigliatorna adprotagonista su unda. ...

sportface2016 : #Golf, #TigerWoods fa da caddie al figlio Charlie in un torneo in Florida - IGNitalia : Abbiamo provato in anteprima #PGA2K23 e dobbiamo ammettere che il golf secondo HB Studios ha le potenzialità per di… - amadues1977 : @ilPorrinista @RafaelNadal @rogerfederer Come nel golf esiste un pre Tiger e un dopo Tiger così nel tennis c’è un pre Roger e un dopo Roger - IGNitalia : Abbiamo provato in anteprima #PGA2K23: il golf secondo HB Studios è un gioco che ha le potenzialità per divertire t… - TuttoSuRoma : Golf, Chimenti: «Tiger Woods a #Roma? Il sogno è possibile. E il Marco Simone sarà terra di culto» -