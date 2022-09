Gli anziani, da faro per le famiglie a vittime di ageismo. Ovvero dal rispetto alla discriminazione (Di martedì 27 settembre 2022) Elizabeth Alexandra Mary, per tutti semplicemente Elisabetta II, Regina d’Inghilterra, è morta l’8 settembre scorso a 96 anni, dopo aver regnato per ben sette decenni. Eppure questa morte, al di là della caratura del personaggio, si porta dietro una riflessione ulteriore. La storia e il carisma di figure come la sua dimostrano che i “vecchietti” vanno ancora forte e mettono in risalto le contraddizioni della nostra società: da un lato pervasa di ageismo e dall’altro scientemente guidata da persone anziane, alle quali vengono affidati compiti importantissimi. Questo anche grazie al benessere, ai progressi della medicina e al miglioramento complessivo della qualità di vita. Non si tratta di gerontocrazia al potere ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una risorsa ideale del cui valore oggi non ci si rende davvero conto. La regina Elisabetta II è ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 27 settembre 2022) Elizabeth Alexandra Mary, per tutti semplicemente Elisabetta II, Regina d’Inghilterra, è morta l’8 settembre scorso a 96 anni, dopo aver regnato per ben sette decenni. Eppure questa morte, al di là della caratura del personaggio, si porta dietro una riflessione ulteriore. La storia e il carisma di figure come la sua dimostrano che i “vecchietti” vanno ancora forte e mettono in risalto le contraddizioni della nostra società: da un lato pervasa die dall’altro scientemente guidata da persone anziane, alle quali vengono affidati compiti importantissimi. Questo anche grazie al benessere, ai progressi della medicina e al miglioramento complessivo della qualità di vita. Non si tratta di gerontocrazia al potere ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una risorsa ideale del cui valore oggi non ci si rende davvero conto. La regina Elisabetta II è ...

borghi_claudio : @Giorgiolotto1 Quando voi cretini la pianterete di considerare gli anziani cittadini di serie b sarà sempre troppo… - gparagone : Tra caro e proibitivo ci passano i crolli aziendali, le famiglie sul lastrico, gli anziani abbandonati… O ci mette… - stazzitta : Vale anche per quelli col covid, chi non si può permettere di pagare il biglietto aereo o del treno per tornare nel… - luigifabrizio : RT @La_manina__: Hanno vinto gli evasori, i mafiosi, i corrotti, gli anziani, i razzisti, gli omofobi, i fascisti, gli egoisti, gli uomini,… - _briseide : RT @mrsharmanx: A votare Meloni non sono stati gli anziani nati durante la guerra ma gli over 50 che su Facebook credono ai complotti sul v… -