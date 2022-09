Giulia Salemi in fucsia al GFVip | cambio di ruolo ma l’effetto è… “zan zan”

(Di martedì 27 settembre 2022) “Allora iniziamo così: primi in tendenza in Italia nonostante la politica e lo sport. Zan zan!”. E’ felice, seduta nello studio del Grande Fratello Vip, dove ricopre untutto nuovo. L’ex gieffina segue infatti la parte social del reality, commentando nello specifico i messaggi su Twitter durante le puntate. Una veste che le casca a pennello: attiva, curiosa e seguita, è una delle infleuncer più amate del nostro Paese. Dalla Casa allo studioalCome lei stessa ha ammesso nel corso della terza puntata, l’interesse mediatico che ruota inforno alè tantissimo, gli utenti sono molto partecipi. “Sono solo 7 giorni di Casa ma siamo pieni di dinamiche”, ha dichiarato, leggendo i tweet ...

Parole di stima per la new entry: Secondo me l'ingresso dellaè stato un gran colpo di scena. Lei è il vero valore aggiunto. Mi piace un sacco perché sa dare voce ai tweet più ...Adriana Volpe rompe il silenzio sul nuovo ruolo dial Gf Vip Adriana Volpe ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui è tornata a parlare della proposta di Alfonso ...Adriana Volpe si complimenta con Giulia Salemi e commenta le opinioniste del Grande Fratello Vip 7: ecco cosa ne pensa di loro.L'ex opinionista del Grande Fratello Vip a ruota libera su Sonia Bruganelli e l'ex gieffina Giulia Salemi. Adriana Volpe è stata sicuramente una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip. Interv ...