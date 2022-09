Giorgia si prende un giorno di riposo E già i media ricamano | è stanca | ha paura | è svuotata…

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 settembre 2022) Ha voluto staccare per 24 ore. Normale, comprensibile. La gente normale capisce e non si fa problemi. I giornali no. Soprattutto se non sono amici della destra. Non riescono a distinguere la donnaMeloni, con la sua grinta e con la sua determinazione, dal personaggio che hanno costruito nella loro narrazione falsata: la postfascista, la dura, la nera, la “reginetta di Coattonia” e atre amenità del genere. Vogliono dipingere Meloni come una leader smarrita Così, questo stacco normalissimo che Meloni ha voluto per sé, per ricaricarsi dopo una campagna estenuante, per dedicare tempo a sua figlia, al suo compagno, appare come qualcosa che va inserito nella narrazione -anch’essa falsa – di un’Italia sospesa, nel limbo, nell’attesa che qualcosa di brutto capiti mentre i “buoni”, gli “umani” si organizzano nella neoresistenza organizzata da quattro cantanti. La festa ...