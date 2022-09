Giorgia Meloni | la mamma Anna confida | “Non so se le avrei augurato tutto questo” E la sorella Arianna | “Non è vero che è contro l’aborto”

(Di martedì 27 settembre 2022): un affare di donne. Basta sfogliare le biografie della trionfatrice alle elezioni del 25 settembre, è subito si capisce che ascissa e ordinata della vita della 46enne leader di Fratelli d’Italia è tutta di segno femminile: madre che con padre assente cresce le proprie figlie da sola,letteralmente simbiotica e più fumantina, una figlia (Ginevra) per la quale stravede, segretaria e addetta alla comunicazione sempre donne. È scritto in ogni pagina dei quotidiani e dei siti web in queste ore: gli uomini chezsi aggiungono in corsa e sono spesso comprimari. Nel discorso di ringraziamento post risultati elettorali, la futura Presidente del Consiglio ha ringraziato dapprima il compagno Andrea (quello di “sinistra” in famiglia) poi “mia figlia, mia, ma madre. Tutti ...

GioStellaBlu : RT @LiaQuartapelle: Orban annuncia un referendum sulle sanzioni alla Russia. Come reagirà il futuro governo di Giorgia Meloni? - infoitsalute : Reddito di cittadinanza, cosa cambia dopo la vittoria di Giorgia Meloni - IRideAlone2 : RT @GioFazzolari: Devo ricordarmi di avvertite il Cardinale Ravasi che secondo la stampa di sinistra questa frase citata da lui e da Giorgi… - alessiobae : RT @amaricord: Giorgia Meloni è la prima donna che odia le donne a diventare presidente del consiglio - START1NGL1N3 : RT @lissxfearless: io bisessuale, atea e di sinistra sotto al governo di giorgia meloni?? -

premier ha scelto Ceglie. In passato anche Bertinotti e Conte Le elezioni politiche hanno decretato il trionfo di, il risultato delle urne non lascia dubbi, sarà lei il prossimo presidente del Consiglio , prima donna nella storia dell'Italia a ricoprire quel ruolo. In attesa dell'incarico ...Il centrodestra stravince le elezioni politiche del 25 settembre 2022 . Il voto consacracome leader indiscussa, quasi certamente ormai prossima premier, prima donna nelle storia italiana. Crolla la Lega di Matteo Salvini, anche e soprattutto nelle roccaforti del nord - est,...ROMA (Reuters) - Ad agosto il commercio estero italiano extra-Ue continua a risultare in rosso, con il deficit energetico che si amplia, mentre l'export accelera su anno. Secondo i dati forniti staman ...La domanda principale è: quali saranno le conseguenze delle elezioni politiche a Latina, in provincia e in vista delle candidature per le regionali Al momento è impossibile ...