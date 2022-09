Giorgia Meloni | i Repubblicani sognano il midterm | «Ci sarà una rivoluzione come in Italia»

GiovanniRicciu3 : @ilgiornale Chissà quante decine di migliaia di voti ha portato alla Meloni quel videoclip che sghignazzava sull'Io… - APedinotti : RT @stefaniagrilli: Lettera aperta a Giorgia Meloni Sottoscrivila anche tu - Chrisrev13 : RT @Mov5Stelle: Ho sentito Giorgia Meloni dire che governare l'Italia è 'come crescere un bambino'. Le suggerisco di cambiare atteggiamento… - Straccia2 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO “Non mi piace quell’accento sudamericano”. Giorgia #Meloni farà doppiare il Papa da Pino Insegno - LEGGI L'ART… - GabriellaPremo1 : RT @MarcoFattorini: Qual è il senso di occupare un liceo (il Manzoni a Milano) contro la vittoria alle elezioni di Giorgia Meloni, senza ch… -

... " dal Carroccio sono scesi gli ultimi arrivati, quelli che si sono iscritti arrivando per esempio dalla diaspora di Alleanza Nazionale e che consono tornati a casa" poi se ne sono ...Parole pronunciate in stories su Instagram che facevano riferimento presumibilmente alla vittoria die del centrodestra alle ultime elezioni politiche. O quantomeno all'ultimo voto. ...«Viviamo in una finta democrazia e presto ci sarà una rivoluzione come in Italia». La tocca pianissimo Tucker Carlson, storico volto di Fox News, vicino al Partito ...ROMA - Quella di Giorgia Meloni "è una vittoria netta e senza incertezze. Tocca alla destra governare, vediamo se sarà capace di farlo. Noi faremo ...