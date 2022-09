Giannini non si rassegna: il fattore fascismo per lui conta eccome. “Vigileremo sul 28 ottobre…” (Di martedì 27 settembre 2022) Massimo Giannini è sicuramente uno che non ha preso bene il risultato del voto del 25 settembre. E Lilli Gruber, non meno indispettita di lui, lo ha subito chiamato nel suo salotto di Otto e mezzo, su La7, per fare la lagna sul fascismo. Il direttore della Stampa ha dato il meglio di sé. Giannini non si rassegna: Meloni è erede di Mussolini Ecco in ordine sparso alcuni concetti gettati qua e là in pasto al pubblico televisivo. “Le ingerenze straniere ci sono ma sono giustificate perché va al governo un partito postfascista“. “Gli italiani hanno votato per Meloni e l’hanno condonata“. “C’è un’onda nera che sta montando in Europa“. “Qui da noi c’è un certo pudore nel definire Meloni erede di Mussolini“. “Il fascismo non si consegna alla storia, Meloni deve dire il suo giudizio e mi aspetto che lo faccia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) Massimoè sicuramente uno che non ha preso bene il risultato del voto del 25 settembre. E Lilli Gruber, non meno indispettita di lui, lo ha subito chiamato nel suo salotto di Otto e mezzo, su La7, per fare la lagna sul. Il direttore della Stampa ha dato il meglio di sé.non si: Meloni è erede di Mussolini Ecco in ordine sparso alcuni concetti gettati qua e là in pasto al pubblico televisivo. “Le ingerenze straniere ci sono ma sono giustificate perché va al governo un partito postfascista“. “Gli italiani hanno votato per Meloni e l’hanno condonata“. “C’è un’onda nera che sta montando in Europa“. “Qui da noi c’è un certo pudore nel definire Meloni erede di Mussolini“. “Ilnon si consegna alla storia, Meloni deve dire il suo giudizio e mi aspetto che lo faccia ...

