GFVip | terza puntata | Sara Manfuso sbugiardata in diretta | Pamela Prati trova il vero Marco e Antonino stupisce su Belén

(Di martedì 27 settembre 2022) Forse, ieri sera, nellaserale del GF Vip 7, ci siamo tolti di mezzo l’affaire Elenoire Ferruzzi (ma non è affatto certo). A metterci una pietra sopra (all’affaire, ad Elenoire Ferruzzi e soprattutto a) sono state due donne che, fondendosi come Goku e Vegeta in Dragonball, hanno sprigionato un potere grandefratellesco che ha zittito ogni polemica, sbugiardato ogni bugiarda e dato vita a momenti epici sui social.da Soraia: “Ci sono i video” Eravamo ancora lì, pace o non pace: a Elenoire Ferruzzi che si definiva innamorata, ferita, umiliata, rassegnata, a un Luca Salatino che ciondolava per la Casa scuotendo la testa chiedendosi cosa diamine poteva a quel punto dire o non dire per non peggiorare la situazione. ...