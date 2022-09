GF Vip, Signorini lo rivela in diretta e lascia tutti di stucco: lo avevate notato? (Di martedì 27 settembre 2022) Cosa è successo durante la puntata. La settima edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Il reality show di Canale 5 è iniziato da pochi giorni, ma nella casa è praticamente già avvenuto di tutto. Dinamiche su dinamiche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 settembre 2022) Cosa è successo durante la puntata. La settima edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Il reality show di Canale 5 è iniziato da pochi giorni, ma nella casa è praticamente già avvenuto di tutto. Dinamiche su dinamiche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Gf Vip perché Signorini ha rimproverato Elenoire? - #perché #Signorini #rimproverato - zazoomblog : Perchè ci sono due confessionali al GF Vip 7? Non era mai successo: Signorini svela il mistero - #Perchè… - blogtivvu : Perchè ci sono due confessionali al GF Vip 7? Non era mai successo: Signorini svela il mistero #gfvip - fra_cuti : Visto che ormai ci ho preso gusto, inauguro il thread con le mie opinioni sul #gfvip, puntata per puntata:… - trashalgia : #Giuliasalemi svela dei retroscena inediti su #Alfonsosignorini! Ecco cosa ha svelato sul conduttore del #GFvip ??… -