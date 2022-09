GF Vip | Ginevra e Elettra Lamborghini perché hanno litigato? Finalmente arriva la risposta della cantante

zazoomblog : “Elettra ha parlato”. GF Vip 7 colpo di scena su Ginevra Lamborghini: l’annuncio di Signorini - #“Elettra #parlato… - redazionerumors : Nomination, scontri e sorprese hanno animato la terza puntata del #GfVip7. Tra i protagonisti #AntoninoSpinalbese e… - leggoit : GF Vip, Ginevra e Nikita: quel discorso troppo piccante che imbarazza George Ciupilan - ParliamoDiNews : GF Vip, ‘vomito’: Elettra Lamborghini e la stories riferita alla sorella Ginevra? C’è anche un mi piace ai tweet ch… - 361_magazine : In puntata ieri sera si è parlato di Ginevra Lamborghini e del non rapporto con la sorella Elettra che ha fatto un… -

Sarà finita qua Gli altri momenti top e flop della 3a puntata del "GF". Il momento più commovente della puntata è stato certamente il video messaggio di Tonino Lamborghini per la figlia,...Flop anche, e ancora, perLamborghini: è già tre puntate che non si fa altro che parlare ... rea una doccia fatta con due concorrenti nello scorso Gf. Nessuno dei due ha fatto una bella ...Perché Ginevra ed Elettra Lamborghini hanno litigato Ieri sera Alfonso Signorini è tornato sull'argomento con la sua vippona!Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...