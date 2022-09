Gf Vip, Elettra Lamborghini parla della sorella Ginevra: 'Il bene non si dimostra così' (Di martedì 27 settembre 2022) Elettra Lamborghini rompe il silenzio. L'ingresso della sorella Ginevra nella casa del Grande Fratello Vip ha acceso i riflettori sul loro travagliato rapporto, ma la cantante si è sempre rifiutata di ... Leggi su leggo (Di martedì 27 settembre 2022)rompe il silenzio. L'ingressonella casa del Grande Fratello Vip ha acceso i riflettori sul loro travagliato rapporto, ma la cantante si è sempre rifiutata di ...

infoitcultura : Elettra Lamborghini rompe il silenzio sulla sorella Ginevra al Gf Vip: «Il bene non si dimostra così» - CorriereCitta : Elettra Lamborghini contro la sorella Ginevra al Grande Fratello Vip: ‘Uno spettacolo triste’ - malinca73 : RT @fanpage: “Il suo scopo non è rappacificarsi, non andrò in tv a fare lo show”. Elettra Lamborghini perde la pazienza, il messaggio tagli… - fanpage : “Il suo scopo non è rappacificarsi, non andrò in tv a fare lo show”. Elettra Lamborghini perde la pazienza, il mess… - infoitcultura : Elettra Lamborghini rompe il silenzio sulla sorella Ginevra al Gf Vip: «Il bene non si dimostra così» -