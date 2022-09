GF Vip, Elenoire ’silura’ Tommaso Paradiso: «Che canzoni di m*rda! Se mi querela, non mi manca né tempo, né soldi» – Video (Di martedì 27 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi (US Endemol Shine) Se c’è qualcuno di cui “non avere paura” per Elenoire Ferruzzi è il cantante Tommaso Paradiso. Qualche ora fa, nella casa del Grande Fratello Vip, l’eccentrica concorrente si è infatti scagliata contro l’ex leader dei Thegiornalisti, criticando in maniera feroce una sua canzone. Come accade ogni mattina, gli autori del GF Vip hanno deciso di svegliare i ‘vipponi’ a suon di musica. Tra i brani prescelti c’era anche Non avere paura di Tommaso Paradiso. Una scelta non apprezzata da Elenoire Ferruzzi. “Che canzoni di m*rda che sono queste qui“ ha infatti borbottato la donna, generando la risata di Sara Manfuso che la stava canticchiando: “Alfonso, giovedì, legge la querela di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 settembre 2022)Ferruzzi (US Endemol Shine) Se c’è qualcuno di cui “non avere paura” perFerruzzi è il cantante. Qualche ora fa, nella casa del Grande Fratello Vip, l’eccentrica concorrente si è infatti scagliata contro l’ex leader dei Thegiornalisti, criticando in maniera feroce una sua canzone. Come accade ogni mattina, gli autori del GF Vip hanno deciso di svegliare i ‘vipponi’ a suon di musica. Tra i brani prescelti c’era anche Non avere paura di. Una scelta non apprezzata daFerruzzi. “Chedi m*rda che sono queste qui“ ha infatti borbottato la donna, generando la risata di Sara Manfuso che la stava canticchiando: “Alfonso, giovedì, legge ladi ...

