GF Vip 7 | Sara Manfuso dopo la puntata | “Sono delusa e mortificata”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 27 settembre 2022) Ladel Grande Fratello Vip andata in onda il 26 settembre 2022 non è stata delle migliori perstate mandate diverse clip sulla Vippona ed una ha particolarmente suscitato sconforto in, quella che la ritraeva con Elenoire e Giaele sparlare di Ginevra Lamborghini. Quest’ultima ovviamente si è subito risentita. Durante una delle ultime pubblicitàsi è poi sfogata minacciando anche di abbandonare il programma. La Vippona si è lamentata per come è stata dipinta, anche se in realtàstati mandati in onda filmati che la riguardavano. Si è descrittaed umiliata accusando addirittura gli autori di aver fatto un montaggio contro di lei. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF ...