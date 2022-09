GF Vip 7, Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis assenti in puntata: svelato il motivo (Di martedì 27 settembre 2022) Un’altra diretta della settima edizione del Grande Fratello Vip è andata in onda e un particolare non è sfuggito all’occhio esperto dei telespettatori. Due concorrenti, infatti, sono mancati all’appello e hanno seguito l’appuntamento tramite videocamera. Stiamo parlando di Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis che si sono ritrovati fuori dalla diretta per un problema legato alle elezioni politiche. I due, non a caso, non sarebbero riusciti ad arrivare in tempo, reo anche il maltempo. GF Vip 7, nella notte Daniele Dal Moro sbrocca con gli autori Dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, l'ex tronista di Uomini e Donne non gradisce alcuni rimproveri della regia Grande Fratello Vip 7: assenti ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 settembre 2022) Un’altra diretta della settima edizione del Grande Fratello Vip è andata in onda e un particolare non è sfuggito all’occhio esperto dei telespettatori. Due concorrenti, infatti, sono mancati all’appello e hanno seguito l’appuntamento tramite videocamera. Stiamo parlando diDeche si sono ritrovati fuori dalla diretta per un problema legato alle elezioni politiche. I due, non a caso, non sarebbero riusciti ad arrivare in tempo, reo anche il maltempo. GF Vip 7, nella notte Daniele Dal Moro sbrocca con gli autori Dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, l'ex tronista di Uomini e Donne non gradisce alcuni rimproveri della regia Grande Fratello Vip 7:...

AlbertoChecchi5 : Grande Fratello Vip 7 e Pomeriggio 5 Patrizia Rossetti #GFvip #gfvip7 #Pomeriggio5 - leti_luca : RT @iopinionistaweb: Gegia fancam phresh out the runway rihanna grande fratello vip #gfvip - attilio romita Antonino spinalbese elenoire fe… - iopinionistaweb : Gegia fancam phresh out the runway rihanna grande fratello vip #gfvip - attilio romita Antonino spinalbese elenoire… - IOdonna : In passato anche un Sanremo con Claudio Cecchetto - iopinionistaweb : antonino spinalbese fancam thique beyonce grande fratello vip gfvip - attilio romita gegia elenoire ferruzzi luca s… -