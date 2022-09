Gf Vip 7 | Pamela Prati e Marco Bellavia dopo la diretta si confidano nascosti dalle telecamere | ecco cosa si sono detti

(Di martedì 27 settembre 2022) Che trastia nascendo un bel legame non c’è alcun dubbio. Ma si può iniziare a parlare di qualdi più di un semplice “bel legame”? Si può iniziare a parlare di amore? Forse è un po’ troppo presto ma sicuramente tra i due, la sintonia è abbastanza visibile. Durante la terza puntata, andata in onda ieri, lunedì 26 settembre,ha ammesso di essere molto lusingata dalla valanga di complimenti che, quasi giornalmente, riceve da. Ma anche quest’ultimo, sempre ieri, ha svelato di essere particolarmente attratto dalla showgirl. Tra i vari inquilini della Casa del Gf Vip c’è qualcuno che ha iniziato a dubitare che questo interesse sia reale e sincero, e chi invece crede in questa particolare simpatia. Ma a dimostrazione che tutto ...

MondoTV241 : GF Vip, Marco Bellavia, le sue parole a Pamela Prati nel dopo puntata, ecco cosa è successo #marcobellavia… - IsaeChia : #GfVip7, Pamela Prati e Marco Bellavia dopo la diretta si confidano nascosti dalle telecamere: ecco cosa si sono de… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Pamela Prati e Marco Bellavia eludono le telecamere nella notte! - AngoloDV : Gf Vip 7, notte di passione fra Pamela e Marco: la regia censura #gfvip #gfvip7 #pamelaprati #marcobellavia… - LiberoMagazine_ : Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del #gfvip7: scopriamo tutti i top e i flop della serata! -

Antonella Fiordelisi attaccaPrati al GF/ "Il tuo fidanzato è il nulla" In studio vi è Patrizia Groppelli che commentando il recente litigio fraPrati e Antonella Fiordelisi, ha ...Ginevra e il rapporto con sua sorella Elettra e l'avvicinamento traPrati e Marco Bellavia ... I nominati di puntata, con iche non sanno che il pubblico voterà per il preferito , sono stati: ...Marco condivide con Charlie e Sara la paura di uscire e mette in discussione i dubbi dei suoi compagni sulla questione #belprati ...Antonella Fiordelisi delusa per la nomination: duro sfogo in lacrime Sono sicuramente momenti difficili per Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, e ...