Gf Vip 7 | ecco gli ascolti della terza puntata del reality

(Di martedì 27 settembre 2022) Prosegue bene la nuova edizione del Gf Vip 7. La, andata in onda ieri lunedì 27 settembre ha visto l’evolversi già delle prime dinamiche e i primi scontriCasa. Dopo le prime due puntate che hanno registratodecisamente buoni, come sono andati quelli di ieri? Ilshow più spiato d’Italia, condotto da Alfonso Signorini e affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti ha totalizzato 2.447.000 spettatori con uno share del 17.8%. Qui di seguito il confronto con le terze puntate delle altre sei edizioni di Grande Fratello Vip, partendo dalla prima: Prima edizione,andata in onda il 3 ottobre 2016: 4 157 000 telespettatori, pari al 21,60% di share; Seconda edizione,...

Prosegue bene la nuova edizione del Gf Vip 7. La terza puntata, andata in onda ieri lunedì 27 settembre ha visto l'evolversi già delle prime ...Ascolti Grande Fratello Vip 7, ecco quanto ha totalizzato la terza puntata del 26 settembre 2022: tutti i dati auditel del prime time.