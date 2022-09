Gf Vip 7, Antonino Spinalbese si commuove parlando della figlia Luna Marì: “È stupenda!”. Poi svela il motivo (emozionante) per cui porta la fede al dito (Di martedì 27 settembre 2022) Antonino Spinalbese sta, a poco a poco, mostrando al pubblico che ancora non lo conosceva la sua dolce personalità. Durante la puntata andata in onda ieri, l’hair stylist è tornato a parlare del suo rapporto con Belen Rodriguez. Non è infatti la prima volta che il gieffino si trova a parlare della showgirl e del legame che li unisce, ma spesso è censurato dalla regia. Ieri, invece, in una lunga chiacchierata con Alfonso Signorini, ha espressamente detto: È la madre di mia figlia e… guarda è difficile, perché comunque le cose non sono andate ma grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla. Sono riuscito davvero ad avere un rapporto anche grazie a lei, è stata brava nei mei confronti. Credo sia stata proprio lei a fare il primo passo per riappacificare, ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 settembre 2022)sta, a poco a poco, mostrando al pubblico che ancora non lo conosceva la sua dolce personalità. Durante la puntata andata in onda ieri, l’hair stylist è tornato a parlare del suo rapporto con Belen Rodriguez. Non è infatti la prima volta che il gieffino si trova a parlareshowgirl e del legame che li unisce, ma spesso è censurato dalla regia. Ieri, invece, in una lunga chiacchierata con Alfonso Signorini, ha espressamente detto: È la madre di miae… guarda è difficile, perché comunque le cose non sono andate ma grazie anche a miaho capito che non bisognare rancore per nulla. Sono riuscito davvero ad avere un rapporto anche grazie a lei, è stata brava nei mei confronti. Credo sia stata proprio lei a fare il primo passo per riappacificare, ...

