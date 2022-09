Genesi dell’effetto Meloni e i neo desaparecidos della politica

Leggi su formiche

(Di martedì 27 settembre 2022) Sono molti e un tempo temuti gli ex in progress che aggirano ancora fra le istituzioni, ma sono già deiinghiottiti dalla sabbie mobili del voto. I palazziassistono con malcelato cinismo alla muta processione dei grandi esclusi che dicono addio al Parlamento. Tra i novelli ex deputati e senatori figurano Luigi Di Maio (battuto dal candidato pentastellato…), Emma Bonino, il mitico fondatoreLega Umberto Bossi, Vittorio Sgarbi, Emanuele Fiano (battuto nettamente da Isabella Rauti a Milano), e gli ex grillini di Governo Vincenzo Spadafora, Lucia Azzolina e Laura Castelli. Pronta invece nell’eterna Roma del potere e dei poteri, la ribalta istituzionale e parlamentare per i vincitori. Lo slancio del consenso politico di Giorgia, prima ancora che elettoralmente, ...