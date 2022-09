Fratelli d’Italia, dopo la vittoria feste vietate e dichiarazioni ridotte al minimo: la strategia low profile di Giorgia Meloni (Di martedì 27 settembre 2022) Chi si aspettava caroselli e festeggiamenti sguaiati è rimasto deluso. Il day after della vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche, infatti, è stato finora all’insegna del low profile. È stata Giorgia Meloni, secondo diversi retroscena giornalistici, a ordinare ai suoi di ridurre al minimo le feste: niente caos per strada, serate scatenate, discoteche, party mondani. Al massimo qualche brindisi privato o quasi, come è avvenuto a Milano dove Daniela Santanché ha radunato i fedelissimi in una terrazza a San Babila. “Il momento impone serietà anche nei festeggiamenti“, dice la socia di Flavio Briatore al Twiga, dopo aver surclassato Carlo Cottarelli al collegio uninominale per il Senato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Chi si aspettava caroselli eggiamenti sguaiati è rimasto deluso. Il day after delladialle elezioni politiche, infatti, è stato finora all’insegna del low. È stata, secondo diversi retroscena giornalistici, a ordinare ai suoi di ridurre alle: niente caos per strada, serate scatenate, discoteche, party mondani. Al massimo qualche brindisi privato o quasi, come è avvenuto a Milano dove Daniela Santanché ha radunato i fedelissimi in una terrazza a San Babila. “Il momento impone serietà anche neiggiamenti“, dice la socia di Flavio Briatore al Twiga,aver surclassato Carlo Cottarelli al collegio uninominale per il Senato a ...

