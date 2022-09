Fratelli d’Italia 9, Lega 2, Conte leader credibile da 7: il mio pagellone sulle elezioni politiche (Di martedì 27 settembre 2022) Eccolo, immancabile, il pagellone sulle elezioni politiche: Fratelli d’Italia/ voto 9 Indiscutibilmente i vincitori di questa tornata elettorale. Il partito di destra passa da 1.429.550 del 2018 ai 7.235.984 votanti del 2022. Giorgia Meloni sarà con tutta probabilità la prima donna Premier nella storia d’Italia, per volontà popolare e non per vicende di palazzo (come tutti gli ultimi primi ministri). Rischia però di essere il premier più ostile ai diritti delle donne, vista l’attitudine mostrata finora e l’esempio dei suoi sodali oltre confine. Ha giocato la sua partita perfetta, non muovendo nessuna pedina. La sua strategia è stata quella di incassare sulla posizione consolidata nel tempo facendo poco o niente. Come lei stesso ha ammesso nella conferenza stampa ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Eccolo, immancabile, il/ voto 9 Indiscutibilmente i vincitori di questa tornata elettorale. Il partito di destra passa da 1.429.550 del 2018 ai 7.235.984 votanti del 2022. Giorgia Meloni sarà con tutta probabilità la prima donna Premier nella storia, per volontà popolare e non per vicende di palazzo (come tutti gli ultimi primi ministri). Rischia però di essere il premier più ostile ai diritti delle donne, vista l’attitudine mostrata finora e l’esempio dei suoi sodali oltre confine. Ha giocato la sua partita perfetta, non muovendo nessuna pedina. La sua strategia è stata quella di incassare sulla posizione consolidata nel tempo facendo poco o niente. Come lei stesso ha ammesso nella conferenza stampa ha ...

