Francesco Totti, primo compleanno senza Ilary Blasi: ci pensano i figli a riempirlo d’amore (Di martedì 27 settembre 2022) Francesco Totti, dopo tantissimo tempo il primo compleanno da single. Il 27 settembre il Capitano della Roma spegne 46 anni candeline e non c’è ombra di dubbio che questo giorno lo vivrà in modo ben diverso dagli ultimi 20 e più festeggiati in famiglia. Sono stati e sono mesi turbolenti per Francesco Totti, che a inizio estate ha ufficializzato il divorzio da Ilary Blasi. A partire da quel comunicato (che doveva essere congiunto ma che poi è arrivato separato, dice il gossip) la cronaca rosa e i paparazzi non si sono mai fermati. Leggi anche: “Ora facciamo i conti”. Ilary Blasi, si passa alle denunce: colpito un fedelissimo di Totti Francesco Totti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022), dopo tantissimo tempo ilda single. Il 27 settembre il Capitano della Roma spegne 46 anni candeline e non c’è ombra di dubbio che questo giorno lo vivrà in modo ben diverso dagli ultimi 20 e più festeggiati in famiglia. Sono stati e sono mesi turbolenti per, che a inizio estate ha ufficializzato il divorzio da. A partire da quel comunicato (che doveva essere congiunto ma che poi è arrivato separato, dice il gossip) la cronaca rosa e i paparazzi non si sono mai fermati. Leggi anche: “Ora facciamo i conti”., si passa alle denunce: colpito un fedelissimo di...

Azzurri : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti?? ???? 58 presenze e 9 gol in #Nazionale ?? Campione del Mondo 2006 ?? Campione… - UEFAcom_it : ?????????? ?????????? ?????? Festeggiamo il compleanno di Francesco Totti gustandoci tutti i suoi gol in #UCL con la maglia del… - fanpage : Buon compleanno Francesco #Totti! #27settembre - roma_ntic9 : RT @UEFAcom_it: ?????????? ?????????? ?????? Festeggiamo il compleanno di Francesco Totti gustandoci tutti i suoi gol in #UCL con la maglia dell'@Offic… - Fly758 : @Bene_dica Un Capitano... c'è solo un Capitano... un Capitano... c'è solo un Capitano!!!! Auguri unico, inimitabil… -