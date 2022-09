Forza Italia in pressing per «pesare» quanto la Lega, spunta la carta Tajani a Montecitorio (Di martedì 27 settembre 2022) La presidenza della Camera e del Senato: due chiavi di volta dove far convergere le tensioni dell’arco parlamentare post voto. Il centrodestra ha vinto le elezioni ma, complice il sistema elettorale e il taglio del numero di parlamentari, a Palazzo Madama si ritrova una maggioranza di appena 115 senatori su 200 (più i sei senatori a vita). Qualsiasi partito, persino la lista di Noi moderati che non ha superato lo sbarramento dell’1% ma ha ottenuto 9 seggi negli uninominali (di cui 2 al Senato), può essere decisivo quando i provvedimenti approderanno in Aula. Il margine della stabilità è sottile: nella formazione del governo, Giorgia Meloni dovrà garantire un equilibrio tra le aspettative della sua classe dirigente – Fratelli d’Italia ha triplicato il consenso di ciascuno degli altri due grandi partiti di coalizione -, e le richieste di Lega e ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) La presidenza della Camera e del Senato: due chiavi di volta dove far convergere le tensioni dell’arco parlamentare post voto. Il centrodestra ha vinto le elezioni ma, complice il sistema elettorale e il taglio del numero di parlamentari, a Palazzo Madama si ritrova una maggioranza di appena 115 senatori su 200 (più i sei senatori a vita). Qualsiasi partito, persino la lista di Noi moderati che non ha superato lo sbarramento dell’1% ma ha ottenuto 9 seggi negli uninominali (di cui 2 al Senato), può essere decisivo quando i provvedimenti approderanno in Aula. Il margine della stabilità è sottile: nella formazione del governo, Giorgia Meloni dovrà garantire un equilibrio tra le aspettative della sua classe dirigente – Fratelli d’ha triplicato il consenso di ciascuno degli altri due grandi partiti di coalizione -, e le richieste die ...

