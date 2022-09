Formula 1 | novità sensazionale sulla Ferrari | tifosi al settimo cielo

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 27 settembre 2022)1, verso il Gran Premio di Singapore:, gioia senza precedenti per i tantissimidella Rossa. Il Mondiale di1 sta per concludersi: mancano ormai soltanto sei gare. Max Verstappen e la sua Red Bull hanno dominato il campionato: per l’olandese, manca soltanto la matematica certezza del titolo. Matematica Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.