Formazioni ufficiali Norvegia-Serbia | Nations League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 27 settembre 2022) Ledi, match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della. Sfida fondamentale per entrambe le selezioni quella di scena ad Oslo, che non mette in palio solamente tre punti ma anche la promozione inA della competizione.controsignifica anche Haaland contro Mitrovic: chi prevarrà? Calcio d’inizio a alle ore 20.45 di martedì 27 settembre, di seguito ecco le scelte dei due ct.: In attesa: In attesa SportFace.