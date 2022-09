Formazioni ufficiali Brasile-Tunisia, amichevole internazionale 2022 (Di martedì 27 settembre 2022) Le Formazioni ufficiali di Brasile-Tunisia, sfida valida come amichevole internazionale. La selezione verdeoro sfida la compagine africana al Parco dei Principi in un match all’apparenza banale, ma che in realtà può risultare significativo in ottica Mondiale. Neymar e compagni chiamati a bissare il successo sul Ghana nell’amichevole di pochi giorni fa. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:30 di martedì 27 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici. Brasile: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles; Casemiro, Fred, Neymar Jr.; Raphinha, Richarlison, Lucas Paquetá. Tunisia: Dahmen; Drager, Talbi, Bronn, Ben Ouannes; Skhiri, Laidouni, Chaaleli; Ben Slimane, Jaziri, Msakni SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Ledi, sfida valida come. La selezione verdeoro sfida la compagine africana al Parco dei Principi in un match all’apparenza banale, ma che in realtà può risultare significativo in ottica Mondiale. Neymar e compagni chiamati a bissare il successo sul Ghana nell’di pochi giorni fa. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:30 di martedì 27 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles; Casemiro, Fred, Neymar Jr.; Raphinha, Richarlison, Lucas Paquetá.: Dahmen; Drager, Talbi, Bronn, Ben Ouannes; Skhiri, Laidouni, Chaaleli; Ben Slimane, Jaziri, Msakni SportFace.

