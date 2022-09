Forbes | Elon Musk al top ‘paperoni d’America’ | ecco il suo patrimonio

(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Con unstimato in 251 miliardi di dollari,‘sorpassa’ Jeff Bezos e si colloca al primo posto della classifica degli americani più ricchi stilata ogni anno da. A fargli conquistare il primo posto, il balzo di 60 miliardi di dollari rispetto ai valori del 2021 legato all’andamento in Borsa di Tesla (di cui l’imprenditore di origine sudafricana controlla il 25%) e all’aumento delle stime di SpaceX, valutata intorno ai 127 miliardi, con un aumento di valore di quattro volte in tre anni. La performance di– che si colloca anche al primo posto della classifica mondiale dei super-ricchi – è tanto più degna di nota in quanto è l’unico paperone della top ten diad avere incrementato il propriofra il 2021 e il ...

