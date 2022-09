Fiorentina, Commisso: “Vlahovic ci ha traditi” (Di martedì 27 settembre 2022) Fiorentina Commisso- Anche la Fiorentina è tornata a lavoro, in vista della prossima gara in programma domenica, contro l’Atalanta. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato una lunghissima intervista a SportItalia dove ha parlato di tanti argomenti. Il presidente dei Viola ha più volte affermato ciò che gli ha dato fastidio della questione Vlahovic. Di seguito, le parole del patron dei Toscani: Su Italiano: “Abbiamo tre punti in meno rispetto all’anno passato, l’ho detto all’allenatore e ai ragazzi. Però ci sono state molte critiche e non posso accettarlo, sono qui stasera per difendere Italiano e i ragazzi da giudizi eccessivi. Ringrazio i tifosi che ci sostengono. Il mio lavoro è incoraggiare e abbracciare allenatore e giocatori. Io il mister lo vedo lavorare ... Leggi su seriea24 (Di martedì 27 settembre 2022)- Anche laè tornata a lavoro, in vista della prossima gara in programma domenica, contro l’Atalanta. Il presidente della, Rocco, ha rilasciato una lunghissima intervista a SportItalia dove ha parlato di tanti argomenti. Il presidente dei Viola ha più volte affermato ciò che gli ha dato fastidio della questione. Di seguito, le parole del patron dei Toscani: Su Italiano: “Abbiamo tre punti in meno rispetto all’anno passato, l’ho detto all’allenatore e ai ragazzi. Però ci sono state molte critiche e non posso accettarlo, sono qui stasera per difendere Italiano e i ragazzi da giudizi eccessivi. Ringrazio i tifosi che ci sostengono. Il mio lavoro è incoraggiare e abbracciare allenatore e giocatori. Io il mister lo vedo lavorare ...

