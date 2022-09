Fiorentina | Amrabat - Mandragora diga viola | così Italiano trasforma il suo 4 - 3 - 3

Casti_F : Pedullà sostiene la scelta della Fiorentina di difendere l'investimento fatto su Amrabat (preferendolo a Torreira).… - SpaceViola_ : La Fiorentina vista contro il Verona è stata una squadra verticale che ha lavorato sul manipolare la strategia uomo… - CronacheViola : ?? SITUAZIONE SCADENZE: Ben 9 giocatori in scadenza nel 2024: - #Biraghi, #Benassi, #Castrovilli, #Ranieri, #Amrabat… - sportli26181512 : Fiorentina, la Top 3 per Media Voto e Fanta Media: rivincita Kouame' e Amrabat! Bonaventura solido, Sottil punta a… - Fiorentinanews : #Amrabat parte titolare e gioca quasi novanta minuti nella vittoria in amichevole del #Marocco #Fiorentina -

Nomi e mosse per non snaturare il modulo base e andare nella direzione di un più incisivo 4 - 2 - 3 - ...Per quanto riguardaho un bellissimo rapporto con, sa benissimo che sono stato io a volerlo ... La miainvece è riuscita ad avere un utile di 16 milioni. Ovviamente non sono qui per ...Firenze, 27 settembre 2022 - Prove tecniche di cambio di modulo. O di trasformazione. O anche, perché no, di lavori in corso in vista di decisioni (a questo punto più nette) da realizzare in futuro.Lo storico e anche attuale (all'Adana Demirspor) vice-allenatore di Vincenzo Montella, Daniele Russo, ha parlato in esclusiva a Firenzeviola.it. I due hanno condiviso la ...